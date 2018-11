Naine räägib elust pärast diagnoosi, kui ta silmas, kopsudes ja ajus avastati rinnavähi siirded

Diagnoos tekitas Susanis tunde, nagu keegi hoiaks tal püstolit meelekohal. «Keegi ei saanud mind aidata. Ema, kes oli Hawaiilt külla tulnud, oli alati olnud mu päästja. Ta on tark, kannatlik ja tugev, aga sel korral polnud tal ega mu abikaasal teha midagi, et mind päästa. Mind valdas kabuhirm.»

Pärast tugigrupile meilimist sai Susan kõne. Pandi ette, et ta võiks ühineda rühmaga, mis on mõeldud just vähi metastaasidega rinda pistvatele naistele. «Ta kuulas mu lugu - oli nii hea tunne rääkida inimesega, kes mõistis seda terrorit, mis kaasnes minu olukorras olemisega.» Susan ei olnud tundnud seni ühtegi inimest, kes oleks pidanud võitlust siiretega vähiga ja tundis, et seisis olukorraga silmitsi täiesti üksi.

Grupis oli ka Julia, kahe lapse ema, kelle järeltulijad olid umbes sama vanad kui Susani omad, üks keskkoolis ja teine kolledžis. «Me saime lähedaseks erakordselt lühikese aja jooksul. Istusin temaga koos keemiaravi sessioonidel ja meil olid hingepaljastavad öised jutuajamised. Meie viimase ühise ööbimise ajal hoidsime teineteise ümbert kinni ja nutsime. Me teadsime, et tema lõpp oli lähedal. Ta oli hirmunud,» räägib Susan.

«Mõtlen Juliale iga päev. Ta oli mu hingesugulane. Kui ta suri, arvasin, et ei suuda seda teekonda temata jätkata, aga olen seda teinud siiski. Peaaegu kolm aastat on möödunud. Merijane suri aasta hiljem kui Julia.»

Tugigrupis oli veel Alison, kes sai diagnoosi, et rinnavähk on põimunud ümber ta aordi. Samuti Janet, kes oli lastearst ja mägironija. Janet suri kuus kuud pärast Alisoni.

Susan kohtas tugirühma kaudu ka Ann`i, kellega ta käib läbi seni. «Kui tänulik ma olen, et olen tundma ja armastada saanud neid imelisi naisi, kellega ma poleks kohtunud, kui mul poleks metastaasidega vähki,» sõnab ta, jätkates: «Kui analüüsin senist teekonda, võin öelda, et need aastad, mil olen põdenud metastaasidega vähki, on mu elu palju rikastanud. Ravi ja testid on muidugi muutnud elu raskemaks. Pidin lahkuma armastatud töölt paljude arstivisiitide, väsimuse ja lühimälu halvenemise tõttu. Olen aga õppinud hindama iga päeva ning iga inimsuhet.»