Suitsetamine raseduse ajal põhjustab lapsele tulevikus selle terviseprobleemi

Suitsetamine ja ülekaalulisus on kaks suuremat murekohta tervishoius üle maailma, sest need on krooniliste haiguste suured riskitegurid.

Ammusest ajast on olnud teada, et raseduse ajal suitsetavatele emadele sündivad lapsed on sagedamini enneaegsed ja madalama sünnikaaluga, kirjutab MedicalXpress. Hiljutised uurimused annavad aga kinnitust sellest, et suitsetamine raseduse ajal võib anda ka tulemuseks ülekaalu uue ilmakodaniku tulevases elus.