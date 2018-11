Naine jäi seksides halvatuks

Claire sai tõsise seljaaju vigastuse ja nüüd on ta ratastoolis. Naine on kohtusse kaevanud ka vooditootja, nõudes miljon naela kahjutasu. Claire väidab, et nädal enne õnnetust kohale toimetatud voodil puudusid kaks olulist jalga, nii et üks voodipool oli neli sentimeetrit madalam kui teine. Voodifirma juristid väidavad, et isegi kui jalad oleksid voodil puudunud, ei oleks see kaotanud tasakaalu. Kohtusaaga jätkub.