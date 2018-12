See lihtne mõtteviis võib tagada järjepideva kaalulanguse

Suurbritannia Plymouthi Ülikooli teadlased jagasid 141 ülekaalulist täiskasvanud kahte gruppi, vahendas MyFitnessPal spordiblogi. Üks grupp õppis motiveeriva intervjueerimise tehnikat, mis hõlmas koostööd nõustajaga, kes toetas neid oma harjumuste muutmisel. Teine grupp astus sammu edasi ning õppis ära funktsionaalse kujutlemise tehnika (FIT). «FIT kasutab mõttelisi kujutlusi ja visualiseerimist, et tugevdada motivatsiooni ning tõsta enesekindlust,» selgitas uuringu kaasautor Jackie Andrade. See tehnika põhineb teoorial, et mõtteline kujutluspilt omab rohkem emotsionaalset kaalukust kui muu mõtteviis. Kui selge pilt soovitud tulemusest on silme ees, siis võib seega ka kaalulangetuse teekond kergem näida.

Kuue kuu pärast selgus kontrollkaalumisel, et FIT tehnika järgijad olid kaotanud keskmiselt neli kilo. Seevastu teine grupp oli kaotanud keskmiselt vaid 2,2 kilo. Kui hiljem uuesti kuue kuu möödudes kohtuti, oli FIT grupp kaotanud kaalust veel keskmiselt üle kahe kilo, teine grupp oli aga veidi kaalus juurdegi võtnud. See viitab sellele, et eesmärkide paikaseadmine ning ideaalkeha visualiseerimine hoidis FIT grupi paremini rajal ning tagas püsiva kaalulanguse.

«FIT suurendab soovi kehakaalu tervisliku toitumise ja treeninguga kaotada, sest õpetab kasutama visualiseerivaid tehnikaid, mis hoiavad inimese motivatsiooni üleval,» sõnas Andrade. Uuringutega on samuti leitud, et visualiseerimise tehnika võib isegi aidata isusid taltsutada, suurendada puu-ja köögiviljade tarbimist ning suunata kaalulangetuskava järjepidevalt järgima.