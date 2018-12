Seni esinenud gripijuhud vastavad selle aasta vaktsiini tüvedele

Registreeritud gripijuhtude arv püsib stabiilsena, kuid laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude registreerimine on muutunud nüüd iganädalaseks. Laboratoorselt on kinnitatud üheksa A gripiviirust.

Gripitaoliste haiguste tekitajaks on endiselt rino- ning paragripiviirused. Enim haigestuvad jätkuvalt kuni 5-aastased lapsed.

Viirused, mis on siiani riikide poolt geneetilised määratud ja mille kohta on edastatud informatsioon WHO-le, vastavad selle aasta vaktsiini tüvedele.