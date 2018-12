Seitse nippi, kuidas enne ja pärast treeningut kõhtu täita

Portaal Health pakub välja nipid, kuidas enne treeningut söögikordi ajastada ja milliseid toite valida, et sportimine oleks kehale kerge.

Enne trenni süsivesikud

Süsivesikutevaesed dieedid ei ole treeningu jaoks kuigi soodsad. Süsivesikud on kehale kõike efektiivsem energiaallikas, sest need lagunevad kiiresti energiaks kasutatavateks suhkruteks. Keha jaoks on treening prioriteet, mistõttu voolab veri seedesüsteemist ära ja seedimine aeglustub. Kui sööd enne trenni palju valke, võib see tekitada ebamugavaid ja isegi valulikke krampe. Kõige parem oleks 2–3 tundi enne trenni süüa väike süsivesikuterikas eine või suupiste tund varem.

Ütle rasvasele ei

Enne sörkjooksu või jõusaali piira kõike, milles sisaldub palju rasva. Rasv aeglustab seedimist ning sellega ka toidu energiaks muutmist. Rasvased toidud võivad samuti treeningu ajal kõhukrampe tekitada.

Võta arvesse treeningu intensiivsust

Kui osaled väga intensiivses treeningus, on kõige parem, kui magu on sootuks tühi. Sellisel juhul toetaks treeningut kergesti seeditav eine paar tundi enne treeni. Vahetult enne tugevat treeningut söömine võib põhjustada kõrvetisi, kõhuvalu ja segada sportimist.

Peale trenni: ajasta targalt

Oleks hea, kui saaksid süüa 30 minuti jooksul peale treeningut. See on aeg, mil keha on võimeline toitu kõige efektiivsemalt kasutama.

Jõutrenn vajab varude taastamist

Raskuste tõstmine lõhub lihaskiude. Nende parandamiseks ja ülesehitamiseks on vaja lihaseid valguga toita. Samal ajal on energia taastamiseks vaja ka süsivesikuid.

Ära üle pinguta

Paar kilomeetrit jooksmine ei tähenda alati, et vääriksid ilmtingimata tervet pitsat. Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis neli kilomeetrit sörkjooksu põletab vaid 300 kilokalorit. See on umbes sama palju kui on energiat ühes pitsaviilus. Samuti ei ole pitsas kõiki vajalikke toitaineid, mida keha peale treeningut vajaks. Muidugi ei tähenda see, et ei peaks ennast kunagi premeerima, vaid pigem tuleks olla teadlik sellest kuidas ja millal seda teha.

Joomine on endiselt tähtis