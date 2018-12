Varsti suudavad arstid haigusi kehalõhnade järgi määrata

Pensionile jäänud meditsiiniõde Joy Milne nuusutab keskendunult valget higist T-särki. Ta otsib üht erilist lõhna – see on higilõhn, millesse on põimitud puidu- ja muskusenoote. Esimest korda märkas ta seda lõhna oma mehel, kes põeb Parkinsoni tõbe. Kui Milne on nuusutanud ja lõhna järgi otsustanud, kas T-särgi kandja on haige või terve, antakse talle järgmine särk.

Katse jätkub, kuni ta on oma nina torganud tosinasse T-särki, millest kuut on kandnud Parkinsoni tõve patsiendid ja ülejäänuid terved inimesed. Milne’i terav nina sordib särgid kahte rühma: tervete ja haigete omasse. Ja kõigil puhkudel osutub ta «ninadiagnoos» õigeks, kui välja arvata üks inime­ne tervete kontrollrühmast, kelle ta diagnoosib Parkinsoni tõve haigeks. Tegemist ei ole siiski mingi mustkunstiga.

See lihtne Edinburghi ülikoolis tehtud katse on andnud teadlastele värske idee, kuidas võiks tulevikus haigusi diagnoosida. Tänapäeval pannakse enamik lõplikke diagnoose kehavedelike või -kudede proovi põhjal, mis on võetud patsientide kehast. Need meetodid võivad olla ühtaegu nii kallid kui ka patsiendile füüsiliselt koormavad. Kui lõhnu, mida meie keha kogu aeg eritab, saaks lihtsalt kinni püüda ja tervisliku seisundi määramiseks analüüsida, oleks diagnoose võimalik panna palju varem ja hõlpsamini. Ja patsient ei peaks kunagi tundma piinlikkust või ebameeldivusi.

Milne’iga tehtud katse näitab, et inime­ne suudab tõepoolest haiguse lõhna tunda. Lõhnade reaalse diagnoosimis­tööriistana kasutamiseks on teadlastel tarvis enne välja selgitada, milliseid konkreetseid lõhnu põhjustavaid molekule keha eri haiguste puhul välja saadab. Selleks töötas Iisraeli arst Hossam Haick välja elektroonse «nina», mis püüab kinni ja analüüsib lenduvaid orgaanilisi ühendeid VOCe (volatile organic compound), mis tekitavad enamiku lõhnu. Elektroonsele «ninale» piisab üksnes inimeste hingeõhu nuusutamisest. Haick on suutnud sellega lõhna järgi diagnoosida 17 haigust – nende seas rinnavähki, skleroosi ja mitut soole­haigust.