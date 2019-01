Ravikindlustamata naised saavad nädala vältel tasuta emakakaelavähi sõeluuringule

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad ühed kõrgemad Euroopas. Igal aastal saab Eestis ligi 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb 70 naist. Euroopas haigestub emakakaelavähki igal aastal ligi 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas.

LTK naistekliiniku juhataja Piret Veerus paneb naistele südamele, et just tänu regulaarsele kontrollile on võimalik avastada vähieelsed muutused varakult ja ennetada emakakaelavähi väljakujunemist. «Ravikindlustuse puudumise tõttu lükatakse arsti juurde minekut sageli mitmeid aastaid edasi, kuni võib olla juba pöördumatult hilja. Seekordne emakakaelavähi ennetusnädal annab ravikindlustamata naistele aga väga hea võimaluse tulla end täiesti tasuta kontrollima.»