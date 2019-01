Kasvatagem lihaseid, et sundasendid maha ei murraks

Küllap on paljud kuulnud soovitusi, et kui õlaliiges oma «pesast» välja tuleb, peab õlaga lihtsalt vastu seina jooksma ja kõik saab taas korda! Samuti on nähtud spordivõistlustel, kuidas õlg tagasi paika tõmmatakse. Toomas Proovel peab õigemaks võimalikult kiiresti erakorralise meditsiini osakonda pöörduda, kus vastavad diagnostilised uuringud läbi viiakse. «Võhikud ei tohiks eelpool kirjeldatud võtteid rakendada. Pole ju teada, millised muud vigastused õla paigast minekuga võivad kaasneda?»

Abi ka „külmunud õlale“

Sageli kuuleb kaaskondseid rääkimas mõistest nagu «külmunud õlg.» «Praktikas tuleb nn «külmunud õlga» päris tihti ette,» nõustub Proovel. «Mainitud termin tähendab seisundit, mispuhul inimene ei saa oma käsi üle teatud piiri tõsta; ta tahaks liigest liigutada, kuid valus on, niisiis hakatakse teatud asendeid vältima. See omakorda põhjustab liidete tekkimist – liigese ümber olev kapsel hakkab kokku tõmbuma ega lase teatud asendisse minna. Põhjuseks võivad olla põletikulised protsessid, eelnenud traumad, lihase kinnituskoha ülekoormussündroom vms.» Siingi saab manuaalterapeut aidata, kuigi valu puhul ei saa kasutada kiireid manipulatsioone – üle valu piiri minna ei saa. Vaja läheb mitmeid protseduure ning tiimitööd – ka patsient ise peab sooritama teatud harjutusi või liigutusi, mis aitavad liigest tasapisi liikuma saada. Oluliseks osutub ajafaktor. «Ei maksa oodata, et probleem iseenesest üle läheks – kui õlg hooletusse jätta, läheb seisund ainult kehvemaks,» hoiatab Proovel.

Soojendust võiksid teha ka lumelükkajad

Käes on lume rookimise aeg, millega pahatihti kaasnevad «paigast tõmmatud» seljad. «Seni passiivsed olnud inimesed haaravad labida ja kukuvad äkki kühveldama, leides tegevuse suurepäraseks viisiks üle hulga aja füüsilist koormust saada,» märgib Proovel. «Tervise parandamise asemel võib ent hoopis erakorralise meditsiini osakonda sattuda. On suur vahe, kui palju üks või teine struktuur on koormusega harjunud. Nii nagu teevad end enne olulist sooritust soojaks sportlased, võiksid oma liigesed lahti liigutada ka lume rookijad ja hobiehitajad. Piisab 5– 10 minutist, millega paraneb liigese verevarustus, misjärel liikuvus on palju parem.»

Liigeste „krõksutamist“ võiks vältida