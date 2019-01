Rõve leid: autoroolil elutseb rohkem baktereid kui prill-laual

Uuringu kohaselt leidub autoroolil keskmiselt 629 bakterikolooniaid moodustavat ühikut (CFU, ingl k colony forming unit) ruutsentimeetri kohta, edastab Independent. Olukord pole märksa parem ka auto topsihoidjas ega turvavööl, kust leiti vastavalt 506 ja 403 CFU-d. Võrdluseks on uuringutes leitud, et nutitelefoni ekraanil on keskmiselt 100, avaliku tualeti prill-laual 170 ja liftinupul 300 CFU-d ruutsentimeetri kohta.