Vaata otse! «Tuhat tervist» võtab luubi alla kõige tülikamad peanahaprobleemid

Seekordses saates võtame luubi alla artroosi: küsime füsioterapeudilt ja taastusarstilt, kuidas selle haigusega toime tulla ja mida oma elustiili puhul jälgida. Lisaks räägime diabeedist, sest see on tõsiselt aladiagnoositud tervisemure, mille avastamisele Eesti diabeediliit ja Apotheka veebruaris keskenduvad.

Kui Eestis on üks ajakirjanik, kes on kursis kõikide nippidega tervisest meisterdamiseni välja, siis on see Nipiraamatu toimetaja Laura Karro. Uurime, kuidas nipiekspert oma tervist hoiab ja milliseid tarkusi on naine töölt koju kaasa võtnud.