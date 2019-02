Saa teada, kuidas ennetavad tipparstid ise vähki

Kreem peale

Nahk on keha suurim organisüsteem. Dermatoloog Joseph Sobanko määrib end igal hommikul sisse SPF 30 päikesekaitsefaktoriga kreemiga, mis sisaldab kas tsinki või titaandioksiidi. Ta määrib kihi isegi laugudele, vahendab Health24.

Vähiarst mugib mune

Ohtralt köögivilju, kiudaineid ja oomega-3 rasvhappeid sisaldav menüü alandab kehas põletikutaset ja aitab nii ennetada vähirakkude teket ja nendega tekkimise korral võidelda. Onkoloog Philippe Spiess maiustab hommikuti energiat andva munavrapiga. Ta kuumutab pannil külmutatud spinatit, segades selle ühe terve muna ja lisaks 200 milliliitri ehk peaaegu tassitäie munavalgega. Läbi küpsetatud segu laotab ta täisteravrapile, kuhu ta lisab ka veidi juustu, kolmandiku avokaadost ja tšillikastet.

Tagamaks sügava une, sest just siis tehakse kehas eriti hoogsalt parandustöid, võtab ta 30 minutit enne magama suundumist apteekides müüdavat melatoniini.

Hoolitsemine soolte eest

Aspiriin teeb ka muud peale valu mahendamise ja infarktiriski vähendamise – see piirab põletikku käärsooles. Soolevähi ennetamise programmi juht Daniel Rosenberg soovitab kõikidele tuttavatele, et nad võtaksid 81 milligrammi päevas. Enne peaks aga nõu pidama arstiga, sest osadel inimestel võib see tõsta vere hüübimatuse riski, mille tagajärjeks võivad olla muidu välditavad verejooksud. Annals of Internal Medicine teadusajakirjas ilmunud uuringus avaldati, et päevas 75 kuni 1200 milligrammi aspiriini tarbinud inimeste kolorektaalse vähi tekkimise risk langes 20 aasta jooksul 33 protsenti.

Toit purki!

Uroloogia spetsialist, professor June Chan pakib oma lõunasöögi plastikuvabasse ümbrisesse, sest plastik võib sisaldada vähi teket soodustavaid eineosakesi. Professor ladustab oma lemmiksalati – mis koosneb lehtsalatist, feta juustust, kõrvitsaseemnetest ja rosinatest–, klaaspurki. Toekama lõunasöögi jaoks muretse roostevabast terasest söögikarp.

Vähiarstil higi voolab

Onkoloog Keith McCrae töötab pikki tunde, aga mahutab siiski graafikusse trenni kuuel päeval nädalas. Ta sõidab enamasti päevas rattaga 40 kuni 50 kilomeetrit. Teadusajakirjas JAMA Internal Medicine ilmunud uuringus väideti, et inimestel, kes harrastasid 1,25 kuni 2,5 tundi mõõduka koormusega füüsilist aktiivsust nädalas, oli 31 protsenti madalam risk surra vähki võrreldes nendega, kes end kuidagi ei treeninud. Füüsiline aktiivsus aitab madaldada kehas põletikutaset ja vähi tekkimise tõenäosust.

B-vitamiin

Dermatoloog Anthony Rossi võtab igal hommikul nikotiinamiidi, mis on B3-vitamiini üks vorm, millest võib olla abi teatud nahavähi tüüpide ennetamisel, sest see vähendab UV-kiirgusest tekkivat kahju rakkudele.

Pähkliamps

Kui onkoloog Matthew Yurgelun soovib maiustada, sööb ta mandleid või pistaatsiapähkleid. See on tema arvates parim viis nälja leevendamiseks ja hoida end nii eemal suhkrut sisaldavatest toitudest, mis annavad oma panuse kaalutõusu ja ülekaaluga seotud haigustesse nagu vähk.

Söö 20 kuni 24 pähklit päevas. USA terviseinstituudis tehtud uuringus selgus, et pähklite söömine vähendas isegi suitsetajate ohtu haigestuda kopsuvähki, ilmselt kuna need vähendavad tervist kahjustavast tegevusest põhjustatud oksüdatiivset stressi.

Liha asemel kala

Uroloog Christopher Saigal sööb kala, aga mitte liha. Tema tüüpiline toit on lõhefilee köögiviljade ja riisiga. Seda võiks teha kaks korda nädalas. Tohter ütleb patsientidele, et südamele kasulikud toidud on seotud ka madalama eesnäärmevähi tekkimise ohuga. Pealegi seostas üks Ühendkuningriigis läbi viidud uuring punase ja töödeldud liha kolorektaalse vähi tekke suurema tõenäosusega.

Rahu, ainult rahu!

Krooniline stress annab vähi tekkele hoogu. Uroloog Nelson Bennett soovitab istuda – silmad kinni, uks suletud, telefon hääletuks pandud –, ja hingata sügavalt nina kaudu sisse ning suu kaudu pikalt välja. Nii kümme korda. Märka helisid enda ümber. Siis keskendu hingetõmmetele. Mida rohkem harjutad, seda paremini saab stressivaba elu käppa. Varsti on stress madalseisus ja märkad, et ka su tähelepanu on palju vahedam.

Roheline päeva algus