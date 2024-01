4 dieedinippi, mis aitavad mõjusalt kilosid kaotada

Piira alkoholi tarbimist. Väikses klaasis veinis, siidris või õlles on minimaalselt 110 kalorit, ent tuleb tõdeda, et tihtilugu ei piirduta ühe klaasiga. Sama kehtib kange alkoholi puhul. Pole vahet, kas jood mitu klaasi toidu kõrvale või napsutad sõpradega peol veelgi rohkem – fakt on see, et alkohol sisaldab palju tühje kaloreid, mille hulka on meil raske hoomata. Paratamatult häirib alkohol kaalulangetamist, eriti kui inimene kasutab seda stressi või argimurede leevendamiseks. Mõistlikum on ära õppida muud emotsioonide valdamise tehnikad (jooga, jalutamine, meditatsioon, lemmikloomaga mängimine jpm), et vältida alkoholi ning tagada edukam kaalulangus.