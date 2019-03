4 tõelist dieedinippi, mis aitavad mõjusalt kilosid kaotada

Nälgimine või enesepiitsutamine ei peaks olema kaalulangetuse alustala, sest see viib tihti loobumiseni. Portaal Men’s Health toob välja neli lollikindlat nõuannet, mis ei nõua väga suurt pingutust, kuid ometi need tõesti töötavad kaalulangetusel.

Keskendu täiskõhutundele. Kaalulangetuse ja nälgimise vahele ei saa tõmmata võrdusmärki, sest kaal langeb ka siis, kui sööd normaalselt. Nälgimine ongi tihtipeale põhjus, miks dieet ei õnnestu. Parim variant on süüa regulaarselt toite, mis sisaldavad nii valke (muna, kala, lahja liha), köögi- või puuvilju, tervislikke rasvu (oliiviõli, avokaado, pähklid) ning kvaliteetseid süsivesikuid (kartul, maguskartul, täisteraviljad, oad, läätsed). Selline lähenemine täidab kõhu ning tagab ka vajalikud vitamiinivarud. Kuna kõht saab tervislikku ja samas piisavalt toekat toitu täis, ei peaks tekkima isu patutoitude (pagaritooted, pitsa, frititud toidud, jäätis, maiustused jm) järele, mis kuidagi kõhtu ei täida.

Ära tähtsusta süsivesikute rolli üle. Mitmed teadusuuringud kinnitavad, et läbimõeldud, pisut madalama süsivesikute osakaaluga dieet tagab rasvapõletuse. Samas on teisigi selliseid edukaid toitumisviise, näiteks taimetoitlus ning Vahemere maade dieet. Süsivesikute piiramisega ei pea aga äärmuslikuks minema. Kui ketodieet näeb ette 30-50 grammi süsivesikuid päevas, siis leebem number, mida tihti kaalulangetuses aluseks võetakse, on umbes 130 grammi süsivesikuid päevas. Tähtis on, et need süsivesikud oleks kvaliteetsed, mitte suhkrurikkad. Igasse päeva peaks kuuluma vähemalt 2-3 peotäit tärkliserikkaid süsivesikuid ning puu- ja köögivilju.

Head süsivesikuallikad. FOTO: Shutterstock

Piira alkoholi tarbimist. Väikses klaasis veinis, siidris või õlles on minimaalselt 110 kalorit, ent tuleb tõdeda, et tihtilugu ei piirduta ühe klaasikesega. Sama kehtib kange alkoholi puhul. Pole vahet, kas jood mitu klaasi toidu kõrvale või napsutad sõpradega peol veelgi rohkem – fakt on see, et alkohol sisaldab hulgaliselt tühje kaloreid, mille hulka on meil raske hoomata. Paratamatult häirib alkohol kaalulangetamist, eriti kui inimene kasutab seda stressi või argimurede leevendamiseks. Mõistlikum on ära õppida muud emotsioonide valdamise tehnikad (jooga, jalutamine, meditatsioon, lemmikloomaga mängimine jpm), et vältida alkoholi ning tagada edukam kaalulangus.

Õpi toidutegemist nautima. Kõige paremini saad oma toiduportsjone ja söökide kvaliteeti hallata siis, kui teed ise süüa. See on üks parimaid viise, kuidas tagada iseenda ja oma pere tervis. Söögivalmistamisse võib kaasata terve pere ning viia end kurssi tervislike toitude retseptidega, mida on tohutult palju ning sugugi mitte nii keerulisi. Oluline on välja saada oma mugavustsoonist ning mõista, et toiduvalmistamine pole sugugi nii keerukas ja aeganõudev, ka lihtsaid retsepte leidub piisavalt.