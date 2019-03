Uuring: levinud vererõhuravim võib suurendada südame seiskumise ohtu

Mõlemaid ravimeid on siiani peetud võrdselt turvaliseks ja efektiivseks ning kumbagi ei ole seostatud südame seiskumisega. Neid kirjutavad välja kardioloogid ja üldarstid ning ravimi valik sõltub tihti arsti eelistusest või varasemast kogemusest. Uurijate sõnul annavad nende leiud alust arvata, et kõrge annus nifedipiini võib suurendada südame seiskumise ja rütmihäirete riski, kuid sama toimega amlodipiin seda ei tee. Kui ka teised uuringud tulemusi kinnitavad võib seda uurijate sõnul tulevikus ravimi määramisel arvesse võtta. Kuna tegu on uue uurimissuunaga, on oluline tulemusi korrata suurema inimeste hulga peal ning kasutades teistsugust valimit.