Treener avaldab, millistel juhtudel on valkude tarbimine kohe pärast treeningut oluline

Treeninguentusiastid on aastaid pidanud oluliseks tarbida valke kohe peale trenni, et muuta lihaskasvu ja taastumist võimalikult efektiivseks, kirjutab treener Heather Marr portaalis Mind Body Green. Kõige olulisem osa treenimise ja toitumise juures on tema sõnul siiski jälgida, et päeva jooksul saadakse kätte vajalik makrotoitainete kogus.

Peale trenni söödud valgud on olulisimad hommikul tühja kõhuga treenijatele. Kui keha on terve öö söömata olnud, siis aitab umbes 30 grammi valku peale trenni lihaskasvu suurendada ja kataboolset seisundit ümber pöörata. Sel juhul tuleb kasuks kui peale trenni on võimalik kohe valgukokteil või mõni valgurikas toit haarata.