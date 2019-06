Teadlased tegid soola mõju kohta vähkkasvajatele väga üllatava avastuse

Need kindlat tüüpi immuunrakud, mida kutsutakse MDSC-ks, omavad muidu kontrolli teiste immuunsüsteemi rakkude üle, aga kaotasid kõrge soolasisaldusega keskkonnas võime nende tegevust pidurdada. Varasemates uurimustes on uurijad väitnud, et MDSC rakud on immuunsüsteemi põhilised pidurid, mis hoiavad teisi rakke tagasi, nii et need ei saa tulemuslikult vähirakke rünnata.