Miks tahavad naised päevade ajal rohkem seksida?

Seda vaatamata tõigale, et menstruatsiooni ajal ei pruugi naine olla just seksikate plaanide meelevallas.

Rohkem on teada fakt, et naise seksuaalsed ihad kasvavad ovulatsiooni ajal, mis toimub keset menstruatsioonitsüklit, kuna siis tõuseb ka meessuguhormooni testosterooni hulk veres. On igati loogiline, et sel ajal kannustab keha tegudele, kirjutab Health24.