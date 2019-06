Teadlase elu nagu ulmefilmis: kas laboris kasvatatud ajudel on teadvus?

Uute uuringuandmete kohaselt on mini-ajud suutelised nii mõnekski üllatuseks, kirjutab CNN . On tõendeid nendes ilmneva dünaamilise aktiivsuse ja sünkroniseeritud neuronite töö kohta.

Teadusajakirjas Stem Cell Reports ilmunud uuringu autor dr Hideya Sakaguchi Kyoto ülikoolist selgitab, et oluline tahk pole mitte mini-ajude loomine, vaid et seeläbi on saadud vahend neuronite toimimise uurimiseks. See uus kaltsiumioonide analüüsimise vahend võib aidata teadlastel paremini aru saada aju toimemehhanismidest ja neuroloogiliste häirete tekkest ning kulgemisest.