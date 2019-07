Naine sai kuumale rannaliivale astudes põletushaavu

«Kui olime toidu valmis saanud, kustutasime grillid ja jätsime need jahtuma. Rohkem kui paar tundi hiljem otsustasime lahkuda. Grillid olid külmad nagu kivid ja asusime neid eemaldama. Kui olin ühe üles korjatud, läksin võtma teist, ja astusin paljajalu kohale, kus oli olnud esimene grill. Selle tagajärjeks olid osalised ja täielikud põletushaavad mu jalal, nii et lahkumiseks pidin ootama rannavalvet, et saada Morristoni haigla põletusosakonda.»