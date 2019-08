Viis toitu, mis ennetavad vähki

Tervislik toitumine on elustiil, mitte ühe või kahe vähki ennetava toiduaine söömine, kuid sellegipoolest tasub teada, millistel toiduainetel on vähki ennetav omadus. Mõned toidud sisaldavad aineid, mis ründavad vähi tüvirakke, mille ülesanne on toota uusi vähirakke. Vähi tüvirakud mõjutavad haiguse kulgu ja allumist ravile. Teadlased on välja selgitanud, millistes toiduainetes on enam vähki ennetavaid aineid.