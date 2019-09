TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas alustab õpinguid enam kui 600 inimest

«Õppetöö meditsiiniteaduste valdkonnas on pikk ja raske. See nõuab palju pühendumist ja tähelepanelikkust, uudishimu ja kohati ka ennast salgavat käitumist. Kõige tähtsam on motiveeritus, mis rasketel hetkedel tuletaks teile meelde, miks te end meditsiini ja tervishoiuga siduda soovisite – olgu selleks isiklik kogemus, eeskuju, missioonitunne või midagi muud. Tähtis on siht teie silme ees ja järjepidevus õppetöös. Aastate pärast olete teie, kes sel õppeaastal õpinguid alustavad, uue põlvkonna arstid, hambaarstid, proviisorid, terviseedendajad, õed ja füsioterapeudid, keda Eesti meditsiini- ja tervishoiusektor ootab ja vajab,» rääkis Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember.