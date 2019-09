Miks langeb mõni inimene kergemini sõltuvusse?

Teine oluline aspekt on inimese emotsionaalne seisund – negatiivsete emotsioonidega tuleb tegeleda kiirelt ja viivitamatult, sest pikaajalised negatiivsed emotsioonid pärsivad ajus õnnetunnet ja rahulolu tekitavate neurotransmitterite – serotoniini ja dopamiini – vabanemist. Stress, depressioon, unehäired ja ärevus aga suurendavad alkoholi tarbimise tõenäosust.

Kolmas aspekt on üksildus ja tähendusrikaste suhete puudumine. Lähedased sõbrad ja pereliikmed ning nende toetus ja panus inimese enesehinnangule mõjutavad tugevasti seda, kui hästi inimene alkoholist hoidumisega toime tuleb. Samuti on oluline ümbritseda end inimestega, kes arvestavad sotisaalsetes olukordades sõltlastega ega tarbi nende läheduses alkoholi.

Neljas aspekt on väsimus ja kurnatus – oluline on piisavalt magada ning vähendada organismi oksüdatiivse stressi taset. Ülekoormatud inimene võib sageli enesetunde parandamiseks alkoholi poole pöörduda.

Positiivse ja negatiivse mõju hindamine

Teadlased uurisid, mis on need piirkonnad ajus, mis mõjutavad sõltuvuse tekkimist ja sõltuvuses inimese käitumist. Leiti, et lateraalne habenula (LH) ehk piirkond, mis reguleerib otsuste hindamist ja langetamist, võib mõjutada inimese võimet negatiivsetest kogemustest õppida. LH aktiveerub negatiivsete sündmuste ja tagajärgede (valus stiimul, ebamugavustunne, negatiivne reaktsioon, hirm) toimel ning piirkonnas suureneb neuronite hulk. See on oluline piirkond, mis võimaldab inimesel vigadest õppida ning neid tulevikus vältida. Utah’ Ülikooli teadlased korraldasid rottide peal katse, mille käigus kahjustati poolte rottide LH piirkonda ning lasti neil seejärel valida, kas juua veenõust, mis sisaldas puhast vett, või nõust, mis sisaldas vett, kuhu oli segatud alkoholi. Kahjustunud LH piirkonnaga rotid jõid innukamalt – kiiremini ja suuremas koguses – alkoholiga segatud vett.

Katse teises osas pakuti rottidele suhkruvett – mis neile väga meeldis –, kuid iga kord pärast selle joomist, süstiti neile suur kogus alkoholi, mis tekitas neile valu, iiveldust, ebamugavst ja tasakaaluhäireid. Tegemist oli konkreetse tegevuse negatiivse tagajärjega ning kahjustamata LH piirkonnaga rotid õppisid kiiresti suhkruvett vältima. Kahjustunud piirkonnaga rotid ei suutnud seost luua ning jõid suhkruvett edasi.

Teadlased järeldasid sellest, et ka inimajus konkureerivad pidevalt nauditava tegevuse positiivsed ja negatiivsed mõjud. Kui vähendada aju võimet mingi tegevuse negatiivseid tagajärgi arvesse võtma, suureneb tõenäosus, et tegevust korratakse. See uuring aitab mõista varasemaid uuringuid, mille tulemusel ilmnes, et mehed, kellel tuvastati negatiivse tagajärje peale ajus väiksem aktiivsus, tarbisid alkoholi regulaarsemalt ja suuremas koguses. Pikaajaline alkoholi tarbimine mõjutab LH piirkonna aktiivsust ja reageerimist stiimulitele.

Kõrvalseisja roll

Sõltlaste pereliikmetele või sõpradele langeb sageli vastutus sõltuvuses inimese eest hoolitseda ning neid aidata. See tähendab, et toime tuleb tolla mitmesuguste manipulatiivsete käitumismustritega – sõltuvuses inimene võib abi saamiseks valetada või tekitada teistes süütunnet ja kaastunnet, et saada oma elustiilile toetust (rahalist või emotsionaalset). Sõltuvus kui haigus muudab inimest ja tema nägemust maailmast – sõltlane ei pruugi mõista valetamist, reetmist ning iseenda ja ümbritsevate inimeste hävitamist sama loogika järgi kui teised inimesed. Tema jaoks on see lihtsalt viis haigusega toime tulla ja ellu jääda.

Kui sõltlane teab, et tema heaolu on inimestele piisavalt oluline, et tema valede valikute langetamisest hoolimata võib ta abis alati kindel olla, vähendab see vajadust oma elu muuta. Oluline on teha vahet sellel, mida tähendab efektiivne ja mitteefektiivne abi. Kui sõltlane palub lähedastelt rahalist abi või abi oma käitumise või tagajärgede varjamisel või õigustamisel, võiks sellest keelduda, sest sellised teened ei ajenda sõltlast oma teguviisi muutma. Efektiivne abi on inimese positiivsete valikute toetamine ja tunnustamine, kuid seda ei ole võimalik pakkuda enne, kui inimene mõne positiivse valiku – näiteks ravile minek – langetab. Kõrvalseisjad ei saa sõltlase eest otsuseid langetada ning muutus tuleb vaid siis, kui inimene mõistab, et tal ei ole võimalik oma elu sel moel enam jätkata.