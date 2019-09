Kas kontsakingad on tervisele ohtlikud?

Lisaks mõõdeti elektroodide ja ultraheliga lihaskiudude pikkust ning elastsust ning leiti, et kontsakingi kandvatel naistel on vähem elastsed ning lühemad säärelihased. See tähendab, et vähenenud on pahkluu liikuvus, stabiilsus ning suurenenud vigastuste ja kukkumise risk. Kukkumise risk oli kontsakingi eelistavatel naistel keskmisest suurem ka madalaid jalatseid kandes, sest nende rüht ja lihaste struktuur olid muutunud. Teadlased juhtisid tähelepanu asjaolule, et uuringus osalesid noored naised (keskmiselt 25-aastased), mis tähendab, et kontsakingade pikaajalist mõju ei ole veel kindlaks tehtud.