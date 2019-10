Viiruste ennetamisel on tõhusad kirurgimaskid

2009. aasta seagripi pandeemia ajal leiti ühes New Yorki suures uuringus, et ligi kolmandik EMO-de töötajatest nakatusid ise grippi. Pandeemia ajal soovitas USA nakkustõrjekeskus (CDC) kasutada tihedamalt näo ligi püsivat N95 respiraatorit, mis on ette nähtud vähemalt 95 protsendi lenduvate osakeste kinnipüüdmiseks. Osades asutustes tekkis aga probleeme N95 maskide piisava koguse varumisega, samal ajal kui tavalised kirurgilised maskid olid olemas igal pool.