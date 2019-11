15 aastat mehe aju õginud paeluss põhjustas piina ja probleeme

Eelmisel aastal tegid aga arstid šokeeriva avastuse – tema ajus elutses paeluss. Nad ütlesid Wangile, et operatsioon on parasiidi asukoha tõttu liiga riskantne ja soovitasid mittekirurgilist ravi. Septembris tabas meest aga veel üks haigushoog ja ta otsustas, et see on tema jaoks viimne piisk.