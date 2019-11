Kuus muutust, mis suitsetamine näonahal tekitab

Paar magamata ööd võivad otsekohe silmade ümbruses endast märku anda. Kujuta ette, et kotid silmade all muutuvad püsivaks näojooneks. Suitsetajal on neli korda suurema tõenäosusega rahutu uni. See tuleb öösel tekkivast nikotiinipuudusest. Pidev unepuudus võib aja jooksul muuta silmaalused kotid suuremaks ja märgatavamaks.