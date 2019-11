Kuidas infarktist kiiremini taastuda?

Turvaline ning enamikule jõukohane trenn infarktist taastujaile on kiirkõnd, millega tohib üldjuhul alustada üsna pea pärast infarkti üle elamist. Värskes õhus liikumine parandab aju ja teiste organite verevarustust ning toetab südame tööd. Teadlased on kindlaks teinud, et mõõdukas füüsiline aktiivsus aitab organismil infarktist kiiremini taastuda ning võib ennetada infarkti kordumist.