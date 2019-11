Kirurg: täiendavast taimsest ravist tekib vähihaigetele rohkem kahju kui kasu

Suureks probleemiks on muutunud vähipatsientide harrastatav täiendav ravi, mida tehakse arsti teadmata. Portugalis Champalimaudi vähikeskuse juhtivkirurg, professor Maria Joao Cardoso rääkis, et arstidel pole sageli aimugi, et nende patsiendid selliseid abinõusid kasutavad, vahendab Telegraph. Tungivalt soovitatav on alternatiivravi vältida.

Taimsed ravimeetodid võivad segada keemiaravi, hormoonravi ja lükata haavade paranemist edasi.

Üks viiest rinnavähi juhtumist levib nahale, mis võib põhjustada valulikke ja moonutusi põhjustavaid kahjustusi. Professor Cardoso sõnul puuduvad tõendid, mis toetaksid ravimtaimede kasutamist nende raviks. Sellised abinõud võivad hoopis takistada vere hüübimise ja suurendada armistumist.

Küüslauk, ingver, kurkum ja ženšenn on kõik looduslikud ained, mis samuti halvendavad vere hüübimist, ütles kirurg.

«On väga oluline, et patsiendid pöörduksid enne nahale levinud vähi omal käel ravimist kaebustega alati arsti poole,» ütles ta.

Alternatiivravi meetodeid on ohtralt, paljudes kasutatakse taimseid tooteid ja paikselt määritavaid kreeme, millel võib olla vähiravile negatiivne mõju. «Paljud ühendid on keerulised ja mõned koostisosad võivad paranemist edasi lükata ja häirida käimasoleva süsteemse ravi tõhusust. Laboratoorsed uuringud on näidanud, et teatud tooted võivad pidurdada haavade paranemiseks vajalikku vere hüübimist,» selgitas kirurg.

Ta lisas, et patsiendid otsivad sageli alternatiivseid ravimeid, lootes, et see aitab valude ja kahjustuste vastu. «Pole üllatav, et patsiendid ja nende hooldajad otsivad täiendavat või alternatiivset ravi, mis võiks midagi muuta. Kuid nad võivad lõpuks teha rohkem kahju kui kasu,» sõnas kirurg.