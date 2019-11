Sotsiaalministeeriumi nõunik selgitas, mida võiks edasi teha hambaravihüvitisega

Varasemad uuringud näitasid, et hambaravi kättesaadavus oli perede jaoks väga erinev. «Jõukamad leibkonnad käisid hambaarsti juures, aga vasemad hambaravile ei kulutanud, kuna see oli nende jaoks liiga kallis,» rääkis Kasekamp.

Algselt jäi avalikkusele mulje, et hüvitist saavad kasutada kõik inimesed oma hambaarsti juures. Täna on vaid 63 protsenti kliinikutest hüvitisesüsteemiga liitunud, ülejäänud kliinikud jätsid haigekassaga lepingu tegemata, sest pakutavad hinnad ei katnud nende töö tegemise kulu.

Kasekampi sõnul on riigi rahalised vahendid piiratud. Tuleb valida, kas tegeleda sellega, et hambaraviteenus oleks kõigile võrdselt kättesaadav iga arsti juures või sellega, et arsti juurde pääsevad need, kes täna sinna ei lähe.

Mõjuanalüüs näitas, et kui aastatel 2015–2016 oli esmane põhjus, miks hambaarsti juures ei käidud, selle kulukus, siis 2018. aastal oli peapõhjuseks, et inimene ei näinud selleks vajadust. See viitab omakorda, et osa inimestest ei pea suutervise hoidmist oluliseks, sest vaevalt kõigi nende hambad päris terved on.