Regulaarne kanepi tarvitamine suurendab ohtlikku terviseriski

Teisest uuringust selgus, et kanepisõltlastel on 50 protsenti suurema tõenäosusega südamerütmihäired, mille tagajärjel on vajalik arstiabi. Teadlased soovitavad arstidel patsientidega kanepiga kaasnevatest ohtudest rääkida, sest kanep koosmõjus alkoholi või sigarettidega, võib osutuda ohtlikuks.