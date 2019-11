Teadlased avastasid: levinud ravimid takistavad vähi luudesse vohamist

Uuringutulemused on andnud kinnitust, et artriidiravimid võidad hoida ära rinnavähi surmaga lõppevat vohamist.

Manchesteri ülikooli ja Sheffieldi ülikooli uurimisrühma teadlased avastasid , et luuüdist vabanev valk interleukiin 1-beeta ajendas rinnavähi rakke moodustama sekundaarseid kasvajaid, kui need olid jõudnud luusse. Valgumolekuli tegevuse blokeeris aga ravim toimeainega anakinra, mida juba kasutatakse artriidi raviks.

«Ehkki vaja on rohkem uuringuid, on tõesti põnev, et need hästi talutavad ja laialdaselt kättesaadavad artriidiravimid võivad aidata luu sekundaarset vähki ära hoida,» tõdes Breast Cancer Now tegevjuht Delyth Morgan väljaandes Silicon Republic.