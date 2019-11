Teadlased selgitasid välja vananemise kiirust mõjutava üllatava teguri

Viimaste aastate uuringud on kinnitanud, et muutused soole mikrobioomis mõjutavad kogu organismi hormonaalset ja immunoloogilist tasakaalu. Samuti on soole mikrobioom oluline tegur mitmesugustes haiguslikes protsessides nagu rasvumine, 2. tüüpi diabeet, südame-veresoonkonna haigused ja vähk, vahendab Eesti Arst.