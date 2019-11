Liigne kehakaal võib põhjustada ajule üllatavaid kahjustusi

Rasvumine ja ülekaal on noorte seas üha suurem probleem. Ülekaaluliste laste protsent on viimase 50 aastaga kolmekordistunud. Eestis on 16 protsenti algklasside lapsi ülekaalulised ja kümme protsenti rasvunud. Rasvumine soodustab mitme kroonilise haiguse teket ning uuest uuringust selgus, et liigne kehakaal võib põhjusta närvisüsteemi põletikku ning kahjustada olulisi ajupiirkondi.