Oluline põhjus, miks tõsta miinimumpalka

Enesetapp on globaalselt kümnes surma põhjus ning Ameerika Ühendriikides on enesetappude protsent 1999. aastast 33 protsenti suurenenud. Elatustase mõjutab inimeste vaimset ja füüsilist tervist – madalama sissetulekuga inimeste seas on enesetappude arv oluliselt suurem.

Teadlased on varem kindlaks teinud, et miinimumpalga tase mõjutab inimeste elu kvaliteeti mitmel moel. Näiteks neis osariikides, kus on hiljuti miinimumpalka tõstetud, lõpetavad madala sissetulekuga inimesed suurema tõenäosusega haridustee ning saavad ligipääsu tervishoiuteeustele. Lõpetatud haridustee tagab inimestele võimaluse oma elatustaset ise tõsta ning suurendab inimeste valikuid tööturul.

Uuringus jälgisid Põhja-Carolina Ülikooli teadlased 50 osariigi vaimse tervise ja miinimumpalga andmeid ajavahemikus 2006–2016. Sel perioodil sooritas enesetapu 432 000 ameeriklast. Teadlased analüüsisid kõikides osariikides läbi viidud miinimumpalga muudatusi ning selgitasid välja, kuidas mõjutas see enesetappude arvu. Uuringu vältel oli keskmine miinimumpalk kaheksa dollarit tunnis ning iga ühe-dollariline tõus vähendas enesetappude arvu 1,9 protsenti.