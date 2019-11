Neli olulist põhjust, miks peaksid sööma jõhvikaid

Jõhvikad võivad aidata ennetada kuseteede põletikku. 2014. aastal korraldatud uuringust selgus, et need inimesed, kes võtsid kaks korda päevas jõhvikaekstrakti kapsli, haigestusid väiksema tõenäosusega kuseteede põletikku. Mahla kujul oli mõju palju väiksem, mis tähendab, et kõige rohkem kasu saab värsketest või kuivatatud jõhvikatest. Jõhvikates leiduvad antioksüdandid takistavad bakteritel kuseteede seintele kinnitumast ning ennetavad seeläbi põletikke.