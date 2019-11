Neuroloog avaldab insuldi suurima riskiteguri

Põhjuseks võivad olla ka muud veresoone sulgumist põhjustavad seisundid, näiteks südame rütmihäired. «Kui süda on rütmist väljas, siis südames võivad tekkida trombid ja need võivad liikuda ajju,» selgitab dr Kreis regionaalhaigla saates «Tervisepooltund» .

Teise infarkti vormi ehk ajuverevalumi peamiseks riskiteguriks on kõrge vererõhk. «Vahetu vererõhu tõus ei olegi nii väga oluline – teame, et sportlased, kel on tervis korras, võivad taluda väga kõrgeid vererõhkusid oma soorituste puhul. Ohuteguriks on vererõhuhaigus, kus inimesel on aastate või aastakümnete jooksul vererõhk normist kõrgem, üle 135/85 mmHg. Siis tekivad veresoontes muutused, mis muudavad versooned hapraks – siis ei ole enam palju vaja, et versoon lõhkeks,» ütleb neuroloog.