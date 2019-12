Terapeut: jõulumuusika kuulamine tekitab turvatunnet, ent selle üledoos võib olla suureks stressiallikaks

Teadusuuringutele tuginedes võib väita, et üldiselt mõjub jõulumuusika kuulamine inimestele pigem hästi. «Aju loob jõulumuusikaga tuttavad positiivsed seosed, mis omakorda aitavad luua turvatunnet, rõõmu ja rahulolu,» märgib Pehk. Uurimused näitavad muuhulgas, et jõulumuusikast lõikavad enim kasu kaubanduskeskused, sest keskkonnale vastavalt valitud muusika mõjutab positiivselt jõuluaegset ostumiljööd ja seeläbi kauplustes veedetavat aega.

Jõulumuusika üledoos on kerge tekkima

Muusikateraapia Keskuse terapeudi sõnul kogeb isegi kuni 60% inimestest niinimetatud jõulustressi. «Kui pühademuusikat liiga vara mängima hakatakse, võib see inimeste jaoks toimida stressitunde päästikuna,» ütles Pehk. Samuti on muusika meeldivus mõjutatud ka tagurpidi U printsiibist: esimesi kordi muusikapala kuulates hakkab see järjest rohkem meeldima, kuna saab meie jaoks tuttavamaks, mingil hetkel tekib küllastus ja vastupidine efekt.