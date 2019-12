EIT Health toetab tervishoiualaste uuenduste ökosüsteemi arendamist Eestis

Euroopa rahvastik vananeb. Järgmisel aastakümnel on veerand selle maailmajao rahvastikust üle 65-aastane. Neurodegeneratiivsed haigused, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, on kõige tavalisemad vananemisest tingitud haigused ning seavad Euroopa ühiskondadele suurima koorma. Ennetamiseks ja varaseks diagnoosimiseks, aga ka vanuritele mõeldud asutuste juhtimiseks on vaja radikaalseid muutusi ja kohanemist vananemisega kaasnevate probleemidega.

Kogu Euroopas kerkib esile üha rohkem ideid, kuidas seni ravimatuid haiguseid ravida, seejuures on just Euroopa kesk-, ida- ja lääneosa kujunemas andekate uuendajate kasvulavaks. Näiteks esitati 2019. aastal programmi Wild Card käigus 40% taotlustest Euroopa riikidest, millele on Euroopa innovatsiooni tulemustabelis määratud mõõdukas ja tagasihoidlik uuendusvõime. Programm Wild Card on EIT Healthi riskantsete projektide algatus, mis pakub ettevõtjatele väljakutseid tervise valdkonnas. Samuti on tänu EIT Healthi ja selle sarnaste organisatsioonide poolt pakutud võimalustele valdkonnas tegelevate ettevõtjate taust üha erinevam.

EIT Health on parimate tervishoiuvaldkonna asutuste võrgustik Euroopas ning toetab kõige paljutõotavamate iduettevõtete ja ärikontseptsioonide arendamist. Selle käigus kujundatakse ka ümber, kuidas paljusid vananemisest tingitud haigusi käsitletakse. 2019. aastal toetas EIT Health rohkem kui 50 mõõduka- ja tagasihoidliku uuendusvõimega piirkondadest pärit paljutõotavat iduettevõtet ja meeskonda ning pakkus neile võimalusi mentorlusele, koolitustele ja rahastusele, aga ka ligipääsu juhtivate tervishoiuvaldkonna tegijate ja innovaatorite tohutule võrgustikule.

Uued tehnoloogiad võiks kergesti jääda tähelepanuta, kui poleks loodud programmi, mis vähendab lääne- ja idapiirkonna lõhet. EIT Healthi piirkondliku innovatsioonikava abil aidatakse tuvastada, arendada, tunnustada ja kasvatada 13 riigist pärit ideid. Programmis osalevad riigid on: Portugal, Itaalia, Kreekat, Ungari, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Rumeenia, Horvaatia, Sloveenia, Eesti, Läti ja Leedu ning programm hõlmab eelnevalt loetletud 13st Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigist 14 keskust. Keskused on juurdepääsupunktid parimate ülikoolide, ettevõtete ja nende projektide üleeuroopalisele võrgustikule. Programmi eesmärk on arendada selle tegutsemispiirkonda, avastada sealseid ainulaadseid innovaatilisi võimalusi ning kaasata kohalikke uuendajaid osalema üleeuroopalistes programmides ja võistlustel. Programmi juhib Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituut (EIT) ja koordineerib tervishoiu valdkonna ühing EIT Health InnoStars.

Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Healthi keskus Eestis. „Piirkondlikus innovatsioonikavas osalevatel kiiresti areneva majandusega riikidel on tohutu tervishoiualaste uuenduste potentsiaal ning EIT Healthi keskused võivad nende potentsiaali avaldumist kiirendada,“ sõnas Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht Sven Parkel. „Koostöö on teadus- ja arendustegevuses peamine ning oleme oma piirkonnas äritegevuse ja akadeemiliste ringkondade ühendamiseks ideaalsel positsioonil. Oleme uhkusega Eestis olulised tegijad kohalike talentide kaasamisel ja meeskondade leidmisel, kes arendavad ideid ja tehnoloogiaid, mis ühel päeval parandavad kõigi Euroopa elanike elusid.“

Eestis pälvib kõige rohkem tähelepanu projekt nimega DocuMental. Selle taga olev meeskond arendab digitaalset otsuste tugisüsteemi, mis toetab vaimse tervise häirega patsiente. Ligikaudu 70% neist inimestest saavad algselt valediagnoosi ja jäävad selle diagnoosiga keskmiselt 5–7,5 aastaks. Lisaks ei saa Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangu kohaselt mingit ravi 35–50% raskete vaimsete tervisehäiretega inimestest. DocuMental püüab neid aidata kolmes etapis: digitaalse ja struktureeritud diagnostikamooduliga, ravimooduliga, mis hõlmab nimekirja kõikidest registreeritud psühhotroopsetest ravimitest, nende doosidest ja annustamisskeemidest, ning haigusloo ja korrapärase hindamise mooduliga. Projekt oli piirkondliku innovatsioonikava 2019. aasta taotluste kõige paljulubavamate projektide seas, mille meeskondi juhendati ja toetati rahaliselt kuni 75 000 euro ulatuses.

„Piirkond on tänu tohutule talendipagasile uuenduslike tervishoiualaste ideede kullaauk. Siiski seisab see arenenumate piirkondadega võrreldes silmitsi suurema hulga väljakutsetega, eriti mis puudutab heade ideede muutmist töötavateks lahendusteks ja elujõulisteks ettevõteteks. EIT Healthi ja EIT piirkondliku innovatsioonikava abil saame sellele avastamata potentsiaalile juurdepääsu pakkuda,“ sõnas piirkondliku innovatsioonikava juht Monika Toth.

Üleskutse kõigile investoritele, loojatele ja algatajatele! Leidke oma väljakutse ja kandideerige 9. veebruariks 2020 Wild Card programmi! Programmi eesmärk on luua ettevõtteid, mis lahendavad olulisi tervishoiualaseid probleeme ja parandavad seega patsientide ja Euroopa inimeste elu.

FOTO: EIT Health