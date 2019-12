Kas «ussikuuri» peaks tegema ka pererahvas?

Perearst Karmen Joller tõdeb, et paarkümmend aastat tagasi soovitati vististi tõesti teha kord aastas «ussikuur» mebendasooliga. Kuna ravim mõjub vaid selle võtmise ajal, siis ei saa selle abil kuidagi nakatumist vältida – see on mõeldud vaid raviks ja eeskätt linaluu-usside ja solkmetega nakatunutele. «Ennetada saab ikka ainult käsi pestes ja toitu kuumtöödeldes,» märgib Joller.