Kas suitsetamine põhjustab depressiooni?

Iisraeli teadlaste uuringust on selgunud, et suitsetamine on üks depressiooni tekkimise riskifaktor. Suitsetajatel esineb kaks korda suurema tõenäosusega depressiooni kui mittesuitsetajatel. Samuti on varasematest uuringutest selgunud, et mittesuitsetajate elukvaliteet on parem ning neil esineb vähem vaimse tervise häireid nagu ärevus, unehäired ja depressioon.