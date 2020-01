Kardiotrenn parandab aju võimekust

Teadlased on varasemate teadusuuringute põhjal kindlaks teinud, et kardiotrenn aitab ennetada südamehaiguseid ja vaimse tervise probleeme. Uuest uuringust on selgunud, et kardiotrenn mitte ainult ei kaitse aju kognitiivse võimekuse vähenemise eest, vaid parandab oluliselt ajumahtu ja mitmeid aju funktsioone.