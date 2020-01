Teadlased tegid kindlaks, kellelt pärineb uus tappev viirus

Krait (Bungarus multicinctus), tuntud ka kui Taiwani krait või hiina krait, on väga mürgine maoliik, mida leidub Kesk- ja Lõuna-Hiinas ning Kagu-Aasias, vahendab CNN .

Haigusest teatati esmakordselt 2019. aasta detsembri lõpus Kesk-Hiina suurlinnas Wuhanis ja see on kiiresti levinud. Pärast seda on Wuhanist pärit haiged rändurid nakatunud inimesi Hiinas ja teistes riikides, sealhulgas USA-s.