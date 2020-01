Uus mure: eluohtlik koroonaviirus on teadlaste sõnul superlevija

Uue viiruse nakatamisvõime annab tunnistust, et ka see on superlevija, tõdeb epidemioloog ja Minnesota ülikooli rahvatervise professor Michael Osterholm. Sellised viirused lenduvad aevastades või köhides õhku tunduvalt suuremas koguses kui tavalised patogeenid. Osterholmi sõnul piisab vaid ühest haigest, et nakatada suurt hulka. «Kui meil on üks nakkuselevitaja, siis tähendab see, et neid saab olema rohkem,» ütleb epidemioloog.