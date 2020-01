Wuhanis tunnistab meditsiinipersonal patsientidele, et nad hakkavad surema

Shi lendas sünnilinna Wuhani Suurbritanniast, kus ta elab ja töötab. Shi, kes on üle 30 aasta vana, istus 24 tundi ööpäevas ema haiglavoodi kõrval tema eest hoolitsedes, kirjutab CNN.

Tema ümber haigestus üha enam inimesi äsja tuvastatud koroonaviirusesse. Kuid Shi polnud ülemäära mures, sest Hiina võimud kinnitasid, et haiguspuhang on ennetatav ja kontrollitav.

Nüüd, kolm nädalat pärast Shi Hiinasse saabumist, on ilmne, et haiguspuhang pole kontrolli all. Viirus on levinud kõigisse Hiina provintsidesse ja piirkondadesse, Aasiasse ning Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse. See on nakatanud üle,9800 inimese ja tapnud üle 200. Wuhan on suudetud tõhusalt sulgeda ja linn on välismaailmast peaaegu täielikult ära lõigatud.

Esmaspäeval näitasid esialgsed tulemused, et ka Shi võis nakatuda viirusesse. Kuid ta on rohkem mures oma pere pärast – 67-aastasel isal näib samuti olevat viirus, ja ema on viidud vanemasse kehvemate võimalustega haiglatiiba, et teha ruumi koroonaviirusega patsientidele.

Kui Shi 10. jaanuaril Hiinasse jõudis, oli viirus juba levimas, aga arstid kutsusid ta kiireks jutuajamiseks kõrvale nädal hiljem. Olukord polnud hea, ütles arst ja kõigil oli vaja kanda näomaski. «Ma nägin, kuidas arst käis järjest patsientide perede juures,» ütles Shi.

Michigani ülikooli Hiina uuringute keskuse direktor ja Hiina poliitika ekspert Mary Gallagher usub, et Wuhani võimud teatasid detsembris ja jaanuari alguses tõenäoliselt liiga tagasihoidlikust nakkusjuhtude arvust. «See ei ole isegi tingimata keskvalitsuse salakaval käsk – see on peaaegu nagu kaudne norm, et halbu uudiseid tuleb nii palju kinni katta kui võimalik,» ütles ta.

Hiina president Xi Jinping ütles teisipäeval, et valitsus on jaganud teavet «läbipaistval ja vastutustundlikul viisil».

Umbes samal ajal, kui hüppeliselt kasvas juhtumite arv, tungis Shi ema palatisse kaks kaitseülikonnaga meest ja nõudsid, et nad koliksid poole tunni jooksul teisele korrusele. «Nad ei põhjendanud midagi, andsid vaid käsu,» ütles Shi. «Alles siis, kui küsisin haiglapersonalilt, öeldi mulle, et kõik selle tiiva patsiendid – nii nagu mu ema, on nad kõik vähihaiged – tuleb evakueerida, et teha ruumi uudse koroonaviiruse käitlemiseks.»

Mõni päev hiljem suleti linna piirid, kuid selleks ajaks oli viiruse leviku peatamiseks juba liiga hilja, ütles juhtiv viroloog Guan Yi. Wuhani võimude teatel lahkus uusaasta ja viiruspuhangu tõttu linnast 5 miljonit inimest. 27. jaanuari seisuga oli välismaal endiselt üle 4000 Wuhani elaniku.

Diagnoosi kinnitavat testi pole

26. jaanuaril tõusis Shil palavik – see on uudse koroonaviiruse üks sümptomeid. Ta läks haigla palavikukliinikusse, kus leidis eest üle 20 patsiendi, kes kõik ootasid, et neid testitaks.