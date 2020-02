Kas vägivaldsetel inimestel on väiksemad ajud?

Pikaajalises uuringus osales 700 vabatahtlikku, kelle aju struktuuri uuriti magnetresonantstomograafia (MRT) abil. Uuringu lõpuks olid osalejad 45-aastased, kuid nende terviseandmed ja käitumine olid jälgimise all olnud lapsepõlvest saati. Leiti, et neil inimestel, kes olid varasest east valetanud, teisi kiusanud või vägivallatsenud, oli väiksem ajumaht. Teadlased ei ole kindlad, kas selle põhjuseks on kehvem vaimne võimekus, ebatervislik eluviis või kehv vaimne tervis.