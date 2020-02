Solaariumide keelustamine päästaks 10 miljonit inimest nahavähist

Suurbritannias on nahavähk kõige levinum vähitüüp ning arstide sõnul on solaariumid nahavähi peamiseks riskiteguriks 12–35-aastaste inimeste seas. Teadlased on hoiatanud, et nahavähi juhtumite arv suureneb järgmise 15 aasta jooksul kümme protsenti.