Värske uuring: uus koroonaviirus on nakkavam kui SARS ja tapvam kui gripp

Hiina haiguste tõrje ja ennetamise keskuse eksperdirühma läbiviidud ja sel nädalal Hiina ajakirjas Epidemiology avaldatud uuring on seni suurim ja põhjalikum koroonaviiruse juhtumite analüüs, vahendab CNN.

Selles leiti, et uudne koroonaviirus on nakkavam kui samast perekonnast pärit viirused, mis põhjustavad SARSi ja MERSi. Kuigi sellest tulenev haigus ei ole igal üksikjuhul surmav, on COVID-19 levik juba põhjustanud rohkem surmajuhtumeid kui teised koroonaviirused.

Uues uuringus analüüsiti 72 314 patsiendi andmeid, kellest 44 672 olid testiga kinnitatud viirusjuhtumid, lisaks 10 567 kliiniliselt diagnoositud juhtu ja 16 186 kahtlustatud juhtu.

«Kliiniliselt diagnoositud juhtumid» tähendavad, et patsiendil ilmnevad kõik COVID-19 sümptomid, kuid kellele pole õnnestunud testi teha või kelle puhul arvatakse, et testitulemused on vale.

Hiinas kinnitatud 44 672 koroonaviiruse juhtumist lõppes surmaga 1023 – surmajuhtumite koguarv on haigusjuhtumite puhul 2,3 protsenti. Võrdluseks: SARSi suremus oli 2003. aasta puhangu ajal 9,6 protsenti, MERSi suremuse määr oli 35 protsenti. USA haiguste tõrje keskuste värskeima hinnangu kohaselt on väga nakkava hooajalise gripi puhul suremus umbes 0,1 protsenti.

USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi direktor dr Anthony Fauci on avaldanud arvamust, et ka uue koroonaviiruse puhul on suremus ilmselt alla 2 protsendi, kuna osad inimesed on asümptomaatilised ega jõua arsti juurde, et kinnitada haigusdiagnoosi. Fauci usub, et kui kõik andmed lõpuks läbi analüüsitakse, langeb ametlikult uue koroonaviiruse puhul suremus 1 protsendini või isegi veidi alla selle.