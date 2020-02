10 olulist asja, mida teada kiirelt leviva koroonaviiruse kohta

1. Hiinas on registreeritud 78 064 haigusjuhtumit. Lõuna-Koreas on kinnitatud 1261 juhtumit.

3. Seniste teadusuuringute järgi on koroonaviirus nakkavam kui samasse perekonda kuuluv SARS ja tapvam kui gripp. Ametlike andmete järgi läheneb uue koroonaviiruse puhul suremus kolmele protsendile, aga see ei anna ekspertide hinnangul tegelikku pilti, sest väga paljusid haigusjuhte ei diagnoosita ja ravile võetakse tõsisemas seisus olevad inimesed.

8. Terviseamet teatab, et koroonaviiruse Covid-19 testi tasub teha vaid sümptomite ilmnemisel. Enne köha, nohu ja palaviku ilmnemist võib testimine anda valenegatiivse tulemuse. EMOsse pöördumise asemel tuleks konsulteerida perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinile 1220 või hädaabinumbril 112. Haigust tasub kahtlustada siis, kui hiljuti on reisitud koroonaviiruse levikupiirkondades.

Terviseameti hinnangul püsib haiguse sissetoomise risk Eestisse keskmine ning selle kohapealse leviku tõenäosus on madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid.

10. Terviseamet ei välista, et ka Eestis tuvastatakse turismi ja rahvusvahelise reisimise tõttu üksikjuhte, kuid väga oluline on siinkohal võimalike juhtude kiire tuvastamine selleks, et rakendada tõhusaid kontrollmeetmeid, et haigus edasi ei leviks.