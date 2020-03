Terviseameti koroonaviiruse-teemalisi materjale saab nii lennujaamast kui veebist

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpiku sõnul jagatakse trükitud infomaterjali eelkõige riskipiirkondadest saabujatele ja sinna reisijatele. «Meie eesmärk on kaitsta inimeste tervist läbi nende nakkushaiguste-alase teadlikkuse tõstmise,» ütles Ester Öpik, kelle sõnade kohaselt on aitab mistahes viiruse puhul levikut kõige paremini piirata sissetoodud juhtude kiire tuvastamine. «Ka koroonaviiruse puhul oli üksikjuhtumite jõudmine erinevatesse Euroopa riikidesse oodatav, oluline on vältida just kohalikku levikut.»

Reisijatele soovitusi andvad juhendmaterjalid on eesti, vene ja inglise keeles. Riskipiirkonnast saabujatel soovitakse 14 päeva jooksul oma tervist jälgida ja võimalusel kodus püsida. Sümptomite (nagu köha või palavik) tekkimisel tuleks ühendust võtta oma perearstiga või helistada perearsti nõuandeliinile 1220. Hingamisraskuste tekkimisel tuleks helistada hädaabinumbril 112. Reisile minejatel soovitakse kinni pidada hügieeninõuetest ja vältida kokkupuudet inimestega, kellel esinevad gripilaadsed sümptomid.